Артём Голубев: если бы Сафонову давали шанс, он был бы недалеко от «Золотого мяча»

Бывший полузащитник «Краснодара» Артём Голубев считает, что голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов мог бы стать обладателем «Золотого мяча», если бы играл регулярно в стартовом составе парижан.
— Мотя — красавчик. Вчера с ним были соседями по комнатам, а сегодня он играет в «ПСЖ» с такими звёздами. Он помог команде в Кубке, и в этом есть его большая заслуга. Не каждый сможет выдержать конкуренцию с Доннаруммой. Я уверен, что Мотя ничем не хуже его. Ему большой удачи!
— Доннарумма даже стал одним из фаворитов в борьбе за «Золотой мяч».
— Он спасает команду, все это видят. Если бы Моте давали шанс и он спасал команду, был бы недалеко от «Золотого мяча». «ПСЖ» прошёл в финал Лиги чемпионов, — сказал Голубев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Напомним, Сафонов перешёл в состав «ПСЖ» в июле 2024 года из «Краснодара». Российский голкипер сыграл 16 матчей, в которых пропустил 13 голов, шесть встреч вратарь провёл «на ноль».