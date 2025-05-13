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Артём Голубев: если бы Сафонову давали шанс, он был бы недалеко от «Золотого мяча»

Артём Голубев: если бы Сафонову давали шанс, он был бы недалеко от «Золотого мяча»
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Бывший полузащитник «Краснодара» Артём Голубев считает, что голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов мог бы стать обладателем «Золотого мяча», если бы играл регулярно в стартовом составе парижан.

— Мотя — красавчик. Вчера с ним были соседями по комнатам, а сегодня он играет в «ПСЖ» с такими звёздами. Он помог команде в Кубке, и в этом есть его большая заслуга. Не каждый сможет выдержать конкуренцию с Доннаруммой. Я уверен, что Мотя ничем не хуже его. Ему большой удачи!

— Доннарумма даже стал одним из фаворитов в борьбе за «Золотой мяч».
— Он спасает команду, все это видят. Если бы Моте давали шанс и он спасал команду, был бы недалеко от «Золотого мяча». «ПСЖ» прошёл в финал Лиги чемпионов, — сказал Голубев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Сафонов перешёл в состав «ПСЖ» в июле 2024 года из «Краснодара». Российский голкипер сыграл 16 матчей, в которых пропустил 13 голов, шесть встреч вратарь провёл «на ноль».

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