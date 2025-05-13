Чемпионат России по футболу: лучшие бомбардиры после 28-го тура

Российская Премьер-Лига в своих соцсетях опубликовала список лучших бомбардиров турнира после сыгранных 28 встреч.

На первом месте находится Манфред Угальде, забивший за 28 матчей 16 мячей. Примечательно, что представитель Коста-Рики не отмечается голом в рамках чемпионата России девять туров подряд, но продолжает удерживать первое место в рейтинге. На втором месте Алексей Батраков из «Локомотива», у которого 13 голов. В тройку лидеров вошёл Мирлинд Даку: у форварда «Рубина» 12 голов за 24 игры.

Кроме того, в списке лучших бомбардиров находятся Эсекьель Барко (12 голов в 26 матчах) и Лусиано Гонду, забивший 10 голов за 22 матча.