Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат России по футболу: лучшие бомбардиры после 28-го тура

Чемпионат России по футболу: лучшие бомбардиры после 28-го тура
Комментарии

Российская Премьер-Лига в своих соцсетях опубликовала список лучших бомбардиров турнира после сыгранных 28 встреч.

На первом месте находится Манфред Угальде, забивший за 28 матчей 16 мячей. Примечательно, что представитель Коста-Рики не отмечается голом в рамках чемпионата России девять туров подряд, но продолжает удерживать первое место в рейтинге. На втором месте Алексей Батраков из «Локомотива», у которого 13 голов. В тройку лидеров вошёл Мирлинд Даку: у форварда «Рубина» 12 голов за 24 игры.

Кроме того, в списке лучших бомбардиров находятся Эсекьель Барко (12 голов в 26 матчах) и Лусиано Гонду, забивший 10 голов за 22 матча.

Материалы по теме
«Какие басни будет рассказывать «Спартак» — уже другой вопрос». Судейство в 28-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Какие басни будет рассказывать «Спартак» — уже другой вопрос». Судейство в 28-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android