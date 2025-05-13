Дмитрий Шнякин предсказал победителя РПЛ

Известный российский журналист и футбольный комментатор Дмитрий Шнякин полагает, что чемпионом России по итогам этого сезона станет «Краснодар». По состоянию на сегодняшний день чёрно-зелёные занимают первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая идущий следом «Зенит» на одно очко.

— Два тура осталось, «Краснодар» дотянет?

— Думаю, дотянет, — сказал Шнякин в новом выпуске подкаста «Премьер-лига несправедливости».

В двух последних турах Российской Премьер-Лиги этого сезона «Краснодар» сыграет с «Оренбургом» и московским «Динамо». «Зенит» ждут игры с «Ростовом» и грозненским «Ахматом».