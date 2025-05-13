ESPN: «Челси» в следующем сезоне сможет выбрать еврокубок, в котором примет участие

Лондонский «Челси» в случае победы в Лиге конференций и квалификацию в Лигу чемпионов через чемпионат Англии сможет выбрать, где сыграть в следующем сезоне — в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на правила европейских турниров.

Это правило больше касается слабых команд, выигрывающих Лигу конференций. Если они считают, что не смогут пройти квалификацию Лиги чемпионов, то могут получить своё законное право участия в общей групповой стадии Лиги Европы, полученное за победу в Лиге конференций.

В финале Лиги конференций «Челси» встретится с «Бетисом», матч пройдёт 28 мая в Польше.