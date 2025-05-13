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ESPN: «Челси» в следующем сезоне сможет выбрать еврокубок, в котором примет участие

ESPN: «Челси» в следующем сезоне сможет выбрать еврокубок, в котором примет участие
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Лондонский «Челси» в случае победы в Лиге конференций и квалификацию в Лигу чемпионов через чемпионат Англии сможет выбрать, где сыграть в следующем сезоне — в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на правила европейских турниров.

Лига конференций . Финал
28 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это правило больше касается слабых команд, выигрывающих Лигу конференций. Если они считают, что не смогут пройти квалификацию Лиги чемпионов, то могут получить своё законное право участия в общей групповой стадии Лиги Европы, полученное за победу в Лиге конференций.

В финале Лиги конференций «Челси» встретится с «Бетисом», матч пройдёт 28 мая в Польше.

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