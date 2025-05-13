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Рафинья: я остался в «Барселоне» из-за Ханси Флика

Рафинья: я остался в «Барселоне» из-за Ханси Флика
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Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Рафинья высказался о главном тренере каталонцев Ханс-Дитере Флике.

«Я остался в «Барселоне» из-за Ханси Флика. Он сказал мне, что я буду играть важную роль в его планах. Ханси Флик — человек, который заботится об игроках. Те, кто не играет, расстроены, но он также не хочет никого оставлять без внимания. Он хочет создать отличную рабочую группу. Его человеческая сторона, его забота, его справедливость… Он хочет побеждать, доверяя вам», — приводит слова Рафиньи Barca Universal.

Рафинья играет за каталонский клуб с 2022 года после перехода из «Лидса». В 54 матчах нынешнего клубного сезона бразилец забил 34 гола и отдал 25 голевых передач. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 80 млн. Нынешнее соглашение нападающего с «блауграной» рассчитано до 30 июня 2027 года.

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