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Игорь Семшов рассказал, чем удивил его «Краснодар» в матче с ЦСКА

Игорь Семшов рассказал, чем удивил его «Краснодар» в матче с ЦСКА
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Бывший полузащитник московского «Динамо» Игорь Семшов высказался по итогам матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Краснодаром» (1:0). Игра состоялась 10 мая и прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Гуарирапа – 69'    

«Удивило, что они провели два разных тайма. В первом «Краснодар» доминировал, имел больше возможностей для гола, чем у ЦСКА. Думал, что они добавят во втором тайме и от этого пойдут голевые моменты, но получилось наоборот. ЦСКА переиграл их в центре поля, добавил в движении — от этого все моменты были у ворот «Краснодара», — заявил Семшов в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 61 очко. На втором месте располагается «Зенит», набрав 60 очков. Замыкает лидирующую тройку ЦСКА, который набрал 55 очков. В следующем туре ЦСКА встретится с «Локомотивом», а «Краснодар» проведёт матч с «Оренбургом».

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