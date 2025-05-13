Бывший тренер Гусева Аджем: я за то, чтобы Ролан остался главным «Динамо»

Бывший тренер Ролана Гусева в ЦСКА Юрий Аджем хотел бы, чтобы российский специалист остался в должности главного тренера московского «Динамо». 47-летний Гусев исполняет обязанности главного тренера бело-голубых после отставки Марцела Лички. Чешский специалист покинул «Динамо» 1 мая.

«По двум играм работа Гусева в «Динамо» оставляет неплохое впечатление. Я за то, чтобы человеку дали возможность поработать в клубе дальше. Гусев был хорошим футболистом, он в этом виде спорта разбирается. Сейчас у «Динамо» пошла совсем другая игра.

Тяжело судить, насколько это вероятно. Но посмотрите на иностранных тренеров, чем-то хорошим они отличаются? Разве что Николич в ЦСКА, а в остальном выделяются даже в худшую сторону. А всё равно есть такая мода их звать. Я бы хотел, чтобы Гусев остался главным тренером», — сказал Аджем в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Под руководством Ролана Гусева бело-голубые провели два матча в рамках Российской Премьер-Лиги и одержали две победы — над «Крыльями Советов» (3:1) и «Спартаком» (2:0).