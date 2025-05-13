Капитан «Факела» Квеквескири выступил с обращением к болельщикам клуба

Полузащитник и капитан воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири обратился к болельщикам клуба после вылета команды из Российской Премьер-Лиги. «Наглецам» предстоит провести ещё две игры — с «Пари НН» (17.05) и «Крыльями Советов» (24.05).

«Результаты никого не устраивают. Ни болельщиков, ни руководство, ни команду. Мы принимаем ответственность за спортивный результат, ведь именно мы выходим на поле. И сейчас нам важно отыграть два последних тура чемпионата на максимуме. Сделать всё, чтобы доказать самим себе, что мы можем. Мы будем биться, никто не будет отбывать номер. И верим, что вы нас поддержите, потому что вы – особенные. И остаётесь с командой и в радостные минуты, и в самые тяжёлые. Увидимся в Нижнем Новгороде!» — приводит слова Квеквескири пресс-служба клуба в телеграм-канале.