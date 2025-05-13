Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Как такое может быть в дерби?» Шнякин порассуждал о проблемах «Спартака»

«Как такое может быть в дерби?» Шнякин порассуждал о проблемах «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский журналист и комментатор Дмитрий Шнякин порассуждал о проблемах «Спартака» после дерби с «Динамо». Команды встретились в матче 28-го тура РПЛ. Красно-белые уступили со счётом 0:2.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Карраскаль – 7'     2:0 Глебов – 30'    

Да, Солари как-то умудряется получать жёлтые, выходя на замену. Но вот эта вся экспрессия тоже передаётся, это взвинченное состояние. Что касается игры с «Динамо», то не понимаю, где пропадает «Спартак» с таким тренером-мотиватором. Раз за разом команда плохо входит в игру. Возможно, связано с разминкой, мне Григорян много рассказывал, какое значение имеет разминка в зависимости от погоды, затраченного на неё времени. Это очень тонкие материи, они очень важны. Может, в этом проблема, но это догадка. Может, что-то с настроением, если Хлусевич говорит в перерыве, что вышли несконцентрированными. Как такое может быть в дерби?» — сказал Шнякин в новом выпуске подкаста «Премьер-лига несправедливости».

Материалы по теме
«Все понимают намёк Станковича». Что значит жест тренера «Спартака» и грозит ли ему бан?
«Все понимают намёк Станковича». Что значит жест тренера «Спартака» и грозит ли ему бан?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android