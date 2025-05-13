«Как такое может быть в дерби?» Шнякин порассуждал о проблемах «Спартака»

Известный российский журналист и комментатор Дмитрий Шнякин порассуждал о проблемах «Спартака» после дерби с «Динамо». Команды встретились в матче 28-го тура РПЛ. Красно-белые уступили со счётом 0:2.

Да, Солари как-то умудряется получать жёлтые, выходя на замену. Но вот эта вся экспрессия тоже передаётся, это взвинченное состояние. Что касается игры с «Динамо», то не понимаю, где пропадает «Спартак» с таким тренером-мотиватором. Раз за разом команда плохо входит в игру. Возможно, связано с разминкой, мне Григорян много рассказывал, какое значение имеет разминка в зависимости от погоды, затраченного на неё времени. Это очень тонкие материи, они очень важны. Может, в этом проблема, но это догадка. Может, что-то с настроением, если Хлусевич говорит в перерыве, что вышли несконцентрированными. Как такое может быть в дерби?» — сказал Шнякин в новом выпуске подкаста «Премьер-лига несправедливости».