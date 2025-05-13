Whoscored опубликовал символическую сборную 28-го тура РПЛ, Босельи получил высшую оценку

Интернет-портал WhoScored опубликовал сборную лучших игроков 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Наибольшее представительство в ней у московского «Локомотива». В составе символической сборной сразу четыре футболиста из этой команды. Высшую оценку (10) получил Хуан Босельи («Пари НН»).

Фото: Whoscored

Символическая сборная 28-го тура РПЛ

Вратарь: Андрей Лунёв («Динамо» Москва).

Защитники: Максим Ненахов, Сесар Монтес, Лукас Фассон (все — «Локомотив»), Нино («Зенит»).

Полузащитники: Сергей Пиняев («Локомотив»), Данил Глебов («Динамо» Москва), Ифет Джаковац («Акрон»), Луис Энрике («Зенит»).

Нападающие: Хуан Босельи («Пари НН»), Георгий Мелкадзе («Ахмат»).