Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шнякин считает, что «Динамо» вряд ли оставит Гусева на посту главного тренера

Шнякин считает, что «Динамо» вряд ли оставит Гусева на посту главного тренера
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский журналист и комментатор Дмитрий Шнякин поделился мнением по поводу будущего Ролана Гусева в московском «Динамо». Он считает, что бело-голубые вряд ли назначат этого специалиста на пост главного тренера на постоянной основе (сейчас он занимает эту должность с приставкой «и. о.»).

— По Гусеву видно, что он рассчитывает остаться.
— Я как-то обсуждал это с одним тренером, он мне сказал: «А как ты это видишь?» Естественно, ты приходишь, хочешь работать. Тем более есть победа, ты воодушевлён, а когда две, и ещё в дерби, такая знаковая. У Лички, помним, были проблемы со «Спартаком» регулярно, в клубе это обсуждали. Это очень плохо воспринимали, а как можно иначе?

— Гусев видно, что немного поигрывает на камеру.
— Нормальная история, он продаёт себя. У нас есть такие примеры, даже свежий, Слишкович, получил шанс на относительно короткой дистанции, он себя продал, прекрасно выступал, хоть русский у него и не базовый.

Гусев занимается тем же самым. Скорее всего, он не возглавит «Динамо» по окончании сезона, кто у них там остался, «Краснодар», даже если их лишат чемпионства, мне кажется, мало шансов, — сказал Шнякин в новом выпуске подкаста «Премьер-лига несправедливости».

Материалы по теме
Бывший тренер Гусева Аджем: я за то, чтобы Ролан остался главным «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android