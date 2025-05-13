Шнякин считает, что «Динамо» вряд ли оставит Гусева на посту главного тренера

Известный российский журналист и комментатор Дмитрий Шнякин поделился мнением по поводу будущего Ролана Гусева в московском «Динамо». Он считает, что бело-голубые вряд ли назначат этого специалиста на пост главного тренера на постоянной основе (сейчас он занимает эту должность с приставкой «и. о.»).

— По Гусеву видно, что он рассчитывает остаться.

— Я как-то обсуждал это с одним тренером, он мне сказал: «А как ты это видишь?» Естественно, ты приходишь, хочешь работать. Тем более есть победа, ты воодушевлён, а когда две, и ещё в дерби, такая знаковая. У Лички, помним, были проблемы со «Спартаком» регулярно, в клубе это обсуждали. Это очень плохо воспринимали, а как можно иначе?

— Гусев видно, что немного поигрывает на камеру.

— Нормальная история, он продаёт себя. У нас есть такие примеры, даже свежий, Слишкович, получил шанс на относительно короткой дистанции, он себя продал, прекрасно выступал, хоть русский у него и не базовый.

Гусев занимается тем же самым. Скорее всего, он не возглавит «Динамо» по окончании сезона, кто у них там остался, «Краснодар», даже если их лишат чемпионства, мне кажется, мало шансов, — сказал Шнякин в новом выпуске подкаста «Премьер-лига несправедливости».