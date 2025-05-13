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В мадридском «Реале» были недовольны некоторыми аспектами работы Анчелотти — The Athletic

В мадридском «Реале» были недовольны некоторыми аспектами работы Анчелотти — The Athletic
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В «Реале» Мадрид были недовольны двумя аспектами работы главного тренера команды Карло Анчелотти, сообщает The Athletic. По данным источника, некоторые футболисты и сотрудники клуба жаловались на недостаток тактической работы на тренировках, что потом проявлялось в матчах. Также некоторые сотрудники «Реала» критиковали итальянского специалиста за то, что он давал мало шансов молодым игрокам, особенно полузащитнику Арде Гюлеру и нападающему Эндрику.

Напомним, накануне, 12 мая, стало известно о назначении Анчелотти главным тренером сборной Бразилии. Итальянский специалист, как сообщалось ранее, приступит к работе 26 мая. Карло возглавляет мадридский «Реал» с 2021 года.

В период с 2013-го по 2015-й итальянец также работал во главе «сливочных». Под руководством Анчелотти «Реал» дважды выигрывал чемпионат Испании, а также трижды побеждал в Лиге чемпионов УЕФА.

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