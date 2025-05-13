Экс-тренер ЦСКА Аджем: Николич хорошо работает, пришёл — сразу появился результат

Бывший тренер ПФК ЦСКА Юрий Аджем высказался о работе сербского специалиста Марко Николича на посту главного тренера армейской команды.

«Есть разговоры, что у ЦСКА будет усиление. В таком случае они будут конкурентами за чемпионство в следующем сезоне. Николич хорошо работает. Пришёл — сразу появился результат. К тому же он доверяет молодым, мне это особенно нравится.

Например, о Кисляке правильно говорят. Он адекватный парень, всё понимает. В свои 19 лет сейчас на первых ролях в команде, неоднократно получал награды», — сказал Юрий Аджем в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

ПФК ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ за два тура до конца чемпионата.