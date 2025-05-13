Карло Анчелотти: с 26 мая я буду тренером сборной Бразилии, это большой вызов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о своём назначении на должность наставника сборной Бразилии. Итальянец покинул мадридский клуб после завершения нынешнего сезона.

«С 26-го числа я буду тренером сборной Бразилии. Это большой вызов, но я всё ещё тренер мадридского «Реала». Я хочу хорошо завершить эту часть великого приключения. Почему мой уход стал официальным? Потому что Бразильская конфедерация футбола опубликовала это заявление, и с 26-го числа я буду тренером этой национальной команды.

«Реал» сделает официальное заявление, когда захочет. В этом нет никакой проблемы. Я не знаю, когда они его опубликуют. Они сделают это в то время, когда сочтут нужным. Мне нечего добавить», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal.