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«Молодой король!» Маркус Рашфорд — о Ламине Ямале

«Молодой король!» Маркус Рашфорд — о Ламине Ямале
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд, выступающий на правах аренды за «Астон Виллу», высоко оценил игру молодого вингера «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля. Английский футболист сделал испанцу комплимент, опубликовав сообщение в социальной сети X.

«Молодой король!» — написал Рашфорд.

За первую команду «Барселоны» 17-летний Ямаль выступает с 2023 года. В нынешнем сезоне он провёл 52 матча во всех турнирах и совершил 40 результативных действий (16 голов и 24 голевые передачи). Действующий контракт молодого игрока с каталонским клубом рассчитан до лета 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ламина в € 180 млн.

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