«Это был незабываемый период». Карло Анчелотти высказался о своей работе в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти, который с 26 мая станет наставником сборной Бразилии, высказался о своей работе в испанском клубе. Карло возглавляет «сливочных» с 2021 года. В период с 2013-го по 2015-й итальянец также работал во главе «Реала».

«Мой уход — это личное дело, и я обсуждал его с клубом. Футбол, как и жизнь, — это приключение, которое начинается и заканчивается. Я всегда держал в голове, что однажды всё закончится. Очень красивый период подходит к концу. Я провёл замечательное время. Но, как и всегда в жизни, есть такой момент. Жизнь заканчивается. Представьте себе, что отрезок в футбольной команде тоже может закончиться. Я прекрасно провёл время и хочу закончить его хорошо.

26-го числа я буду говорить о другом вызове. У меня никогда не было и не будет никаких проблем с клубом. Это клуб, который я ношу в своём сердце, и я буду хранить его там, даже когда это приключение закончится. Оно подходит к концу после нескольких лет, в течение которых мы выиграли много титулов. Если бы кто-то сказал мне, что я выиграю 11 титулов за четыре года, я бы подписал это своей кровью. Этот сезон не был удачным по нескольким причинам. Но это был незабываемый период», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal.