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Юрий Жирков: сборная России вполне могла бы попасть на чемпионат мира

Юрий Жирков: сборная России вполне могла бы попасть на чемпионат мира
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Бывший защитник ЦСКА, «Челси» и «Анжи» Юрий Жирков считает, что сборная России вскоре получит разрешение на участие в международных турнирах. Жирков также отметил, что команда Валерия Карпина могла бы попасть на чемпионат мира — 2026, который пройдёт в США, Мексике и Канаде.

— Как думаете, как скоро сборную России по футболу вернут на международные турниры?
— Слышал, что хоккейную сборную возвращают. Если в таком темпе дела пойдут, то думаю, что и футбольные сборную и клубы вернут.

— Надеетесь увидеть сборную на чемпионате мира?
— Не знаю, туда ещё выйти надо. Хотя такие команды выходят на турнир, что наша сборная вполне могла бы попасть, — приводит слова Жиркова «Матч ТВ».

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи. В марте сборная России сыграла с национальными командами Гренады и Замбии, одержав две победы с общим счётом 10:0.

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