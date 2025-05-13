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Рафинья рассказал, что для него значит быть капитаном «Барселоны»

Рафинья рассказал, что для него значит быть капитаном «Барселоны»
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Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Рафинья высказался о том, что является одним из капитанов каталонской команды в нынешнем сезоне.

«Я всегда говорю, что быть лидером — это не значит просто носить повязку. То, что меня выбрали одним из капитанов, сделало меня очень счастливым, потому что это была моя мечта — играть здесь, носить эту футболку, а ношение капитанской повязки сделало её ещё более особенной», — приводит слова Рафиньи Barca Universal.

Рафинья играет за каталонский клуб с 2022 года после перехода из «Лидса». В 54 матчах нынешнего клубного сезона бразилец забил 34 гола и отдал 25 голевых передач. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 80 млн. Нынешнее соглашение нападающего с «блауграной» рассчитано до 30 июня 2027 года.

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