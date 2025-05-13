Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фабрегас останется в «Комо» в следующем сезоне, несмотря на интерес других клубов — Романо

Фабрегас останется в «Комо» в следующем сезоне, несмотря на интерес других клубов — Романо
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас не покинет итальянский клуб, несмотря на интерес со стороны «Байера» и многих других европейских клубов, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в понедельник, 12 мая, «Комо» подтвердил леверкузенскому «Байеру» свои чёткие планы по продолжению совместной работы с Фабрегасом. Отмечается, что Сеск никогда не был близок к тому, чтобы покинуть «Комо». Он всегда был полностью вовлечён в долгосрочный проект.

Ранее также сообщалось об интересе к Фабрегасу со стороны «РБ Лейпциг», «Манчестер Сити» и «Барселоны».

Фабрегас был назначен на должность главного тренера «Комо» летом 2024 года. После 35 туров Серии А команда набрала 45 очков и занимает 10-е место.

Материалы по теме
«Комо» под руководством Фабрегаса повторил достижение «Лацио» 1973 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android