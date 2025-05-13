Фабрегас останется в «Комо» в следующем сезоне, несмотря на интерес других клубов — Романо

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас не покинет итальянский клуб, несмотря на интерес со стороны «Байера» и многих других европейских клубов, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в понедельник, 12 мая, «Комо» подтвердил леверкузенскому «Байеру» свои чёткие планы по продолжению совместной работы с Фабрегасом. Отмечается, что Сеск никогда не был близок к тому, чтобы покинуть «Комо». Он всегда был полностью вовлечён в долгосрочный проект.

Ранее также сообщалось об интересе к Фабрегасу со стороны «РБ Лейпциг», «Манчестер Сити» и «Барселоны».

Фабрегас был назначен на должность главного тренера «Комо» летом 2024 года. После 35 туров Серии А команда набрала 45 очков и занимает 10-е место.