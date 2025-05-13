Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шнякин: Комличенко согласен на роль сменщика Кордобы в «Краснодаре»

Шнякин: Комличенко согласен на роль сменщика Кордобы в «Краснодаре»
Комментарии

Известный российский журналист и телекомментатор Дмитрий Шнякин отреагировал на новости о том, что нападающий «Ростова» Николай Комличенко ближайшим летом может перейти в другой южный клуб — «Краснодар».

«Насколько знаю, Комличенко согласен с ролью сменщика Кордобы. Это очень сложный момент, Комли, безусловно, будет выходить, но многие в курсе, что за тип Кордоба. Он из той породы футболистов, которые ненавидят уходить на замену, пропускать какие-то минуты, иногда даже во вред собственному здоровью или во вред конкуренции», — сказал Шнякин в новом выпуске подкаста «Премьер-лига несправедливости».

Материалы по теме
«Карпин очень хотел в «Спартак». Шнякин — о Станковиче, топовом ЦСКА и гонке в РПЛ
«Карпин очень хотел в «Спартак». Шнякин — о Станковиче, топовом ЦСКА и гонке в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android