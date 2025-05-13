Шнякин: Комличенко согласен на роль сменщика Кордобы в «Краснодаре»

Известный российский журналист и телекомментатор Дмитрий Шнякин отреагировал на новости о том, что нападающий «Ростова» Николай Комличенко ближайшим летом может перейти в другой южный клуб — «Краснодар».

«Насколько знаю, Комличенко согласен с ролью сменщика Кордобы. Это очень сложный момент, Комли, безусловно, будет выходить, но многие в курсе, что за тип Кордоба. Он из той породы футболистов, которые ненавидят уходить на замену, пропускать какие-то минуты, иногда даже во вред собственному здоровью или во вред конкуренции», — сказал Шнякин в новом выпуске подкаста «Премьер-лига несправедливости».