Суперкомпьютер спрогнозировал, на каком месте в РПЛ финиширует «Динамо»

Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta обновил прогноз на исход Российской Премьер-Лиги в сезоне-2024/2025 по итогам 28-го тура. В частности, искусственный интеллект оценил шансы московского «Динамо» на итоговое место в РПЛ за два тура до конца чемпионата.

Так, «Динамо» всё ещё сохраняет шансы на место в тройке лидеров. Однако наиболее вероятным исходом для бело-голубых является четвёртое место. При этом москвичи уже точно не финишируют ниже шестого и выше третьего места.

Вероятность занять конкретное итоговое место в РПЛ для «Динамо»:

первое или второе место — вероятность 0%;

третье место — вероятность 10,3%;

четвёртое место — вероятность 60,1%;

пятое место — вероятность 27,3%;

шестое место — вероятность 2,3%;

места с седьмого по 16-е — вероятность 0%.

Напомним, после 28 туров «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. Лидирует в чемпионате страны «Краснодар» (61 очко).