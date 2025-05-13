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Суперкомпьютер спрогнозировал, на каком месте в РПЛ финиширует «Динамо»

Суперкомпьютер спрогнозировал, на каком месте в РПЛ финиширует «Динамо»
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Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta обновил прогноз на исход Российской Премьер-Лиги в сезоне-2024/2025 по итогам 28-го тура. В частности, искусственный интеллект оценил шансы московского «Динамо» на итоговое место в РПЛ за два тура до конца чемпионата.

Так, «Динамо» всё ещё сохраняет шансы на место в тройке лидеров. Однако наиболее вероятным исходом для бело-голубых является четвёртое место. При этом москвичи уже точно не финишируют ниже шестого и выше третьего места.

Вероятность занять конкретное итоговое место в РПЛ для «Динамо»:

  • первое или второе место — вероятность 0%;
  • третье место — вероятность 10,3%;
  • четвёртое место — вероятность 60,1%;
  • пятое место — вероятность 27,3%;
  • шестое место — вероятность 2,3%;
  • места с седьмого по 16-е — вероятность 0%.

Напомним, после 28 туров «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. Лидирует в чемпионате страны «Краснодар» (61 очко).

Турнирная таблица РПЛ
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