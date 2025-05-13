Генеральный директор «Балтики» Измайлов ответил, что помогло команде пробиться в РПЛ

Генеральный директор калининградской «Балтики» Равиль Измайлов ответил, какие факторы помогли команде подняться в Российскую Премьер-Лигу из Мелбет Первой лиги. Напомним, за два тура до конца сезона «Балтика» досрочно обеспечила себе выход в высший дивизион страны.

«Болельщики, состав команды, тренерский штаб. Общая работа офиса, команды и огромная поддержка региона и спонсора. Все факторы сложились так, что мы были уверены, лидировали и знали, к чему мы идём», — заявил Измайлов в эфире «Матч ТВ».

17 мая «Балтика» встретится с красноярским «Енисеем» в рамках 33-го тура Первой лиги сезона-2024/2025.