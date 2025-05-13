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Анчелотти: Мадрид всегда будет любить меня, но я не могу тренировать «Реал» всю жизнь

Анчелотти: Мадрид всегда будет любить меня, но я не могу тренировать «Реал» всю жизнь
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти, который с 26 мая станет наставником сборной Бразилии, высказался о своём уходе из испанского клуба.

«Я никогда не чувствовал, что Мадрид не хочет меня. Мадрид любит меня. И даже несмотря на то, что я поеду в Бразилию 25-го числа, Мадрид всегда будет любить меня. Они всегда проявляли ко мне это чувство. Я не могу тренировать «Реал» всю свою жизнь. Это закончится и на то есть много причин.

Возможно, клубу нужно что-то менять. Я не делаю из мухи слона. Тысяча благодарностей этому клубу. И мы будем продолжать. Я буду «мадридистом» всю свою жизнь. Но это такой период, который скоро закончится», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal.

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