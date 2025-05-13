Игорь Дивеев: когда приезжают такие мастера, как Пьянич, Кисляк всё видит и прибавляет

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о прогрессе одноклубника Матвея Кисляка. По словам Дивеева, российский полузащитник прибавил не без помощи опытного хавбека Миралема Пьянича, который присоединился к армейцам в сентябре прошлого года.

«Кисляк — молодец! После прихода Пьянича в ЦСКА Матвей увидел, как работает игрок с таким мастерством и опытом: как обращается с мячом, открывается между линиями, смотрит за спину, какой у него приём. Когда приезжают такие мастера, как Мира, сам Матвей всё понимает и видит на тренировках. Поэтому уже мы можем заметить, как Матвей прибавил и какой он молодец. Он будет продолжать прогрессировать, ведь я знаю, какой Кисляк человек», — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.