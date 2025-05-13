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Анчелотти ответил на вопрос о возможном назначении Хаби Алонсо в «Реал»

Анчелотти ответил на вопрос о возможном назначении Хаби Алонсо в «Реал»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти, который с 26 мая станет наставником сборной Бразилии, ответил на вопрос о возможном назначении Хаби Алонсо на пост наставника «сливочных».

«Мне очень нравится Хаби Алонсо. У меня нет советов для него, поскольку у Хаби есть весь необходимый потенциал, чтобы стать великим тренером в будущем», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal.

9 мая пресс-служба леверкузенского «Байера» объявила, что главный тренер команды Хаби Алонсо покинет клуб по завершении нынешнего сезона. Следующим местом работы специалиста называют «Реал», где он сменит Карло Анчелотти.

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