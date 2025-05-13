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Клубы Нижнего Новгорода приняли участие в мероприятиях в честь 80-летия Победы

Клубы Нижнего Новгорода приняли участие в мероприятиях в честь 80-летия Победы
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Представители профессиональных спортивных клубов ХК «Торпедо» и «Старт», футбольного «Пари НН», баскетбольного «Пари НН», волейбольного АСК и футзального «Торпедо» приняли участие в памятных мероприятиях, посвящённых Дню Победы в Великой Отечественной войне.

АНО «Центр управления и развития спорта в Нижегородской области» вместе с профессиональными клубными системами Нижнего Новгорода организовал ряд тематических мероприятий: спортивные матчи, посвящённые Дню Победы, которые уже провели БК «Пари НН» и ФК «Пари НН», игроки ПКМФ «Торпедо» — 16 мая.

При поддержке ЦУРС 30 апреля профессиональные спортивные клубы Нижнего Новгорода впервые провели совместное возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь» в Нижегородском Кремле.

Игроки ХК «Торпедо», ХК «Старт», ФК «Пари НН», БК «Пари НН», ВК АСК и ПКМФ «Торпедо» лично поздравили ветеранов ВОВ и вручили им памятные подарки.

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