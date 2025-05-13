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В сборной Норвегии ответили, планируют ли вызывать Хайкина, когда он получит паспорт

В сборной Норвегии ответили, планируют ли вызывать Хайкина, когда он получит паспорт
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Помощник главного тренера сборной Норвегии Кент Бергерсен ответил, планируют ли в национальной команде вызывать российского голкипера Никиту Хайкина, когда он получит норвежский паспорт.

«Будет ли вызван Хайкин в сборную, когда получит паспорт? Это очень далеко от того, что мы обсуждали», — приводит слова Бергерсена интернет-портал Odds.

Никита Хайкин выступает в составе «Будё-Глимт» с марта 2023 года. За этот период он принял участие в 217 матчах во всех турнирах, в 76 из которых отыграл «на ноль». Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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