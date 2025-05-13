«Уважай законы страны футбольной или вали отсюда». Владислав Радимов — о Деяне Станковиче

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов в жёсткой форме раскритиковал главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича за отказ прийти на послематчевую пресс-конференцию по завершении игры 28-го тура РПЛ с «Динамо» (0:2). Отметим, что Станкович по ходу матча показал жест в адрес судьи Алексея Сухого, намекающий на его предвзятость.

«Когда мы Станковича хвалили осенью и пели дифирамбы, то это было заслуженно. Но сейчас надо жёстко раскритиковать его. Во-первых, ну что за неуважение — не прийти на пресс-конференцию. Что за хамство по отношению к журналистам? Давайте, пожалуйста, уважать страну, куда вы приехали и где вам платят деньги. И, мне кажется, сейчас этот вопрос уже не к Станковичу, а к руководству «Спартака» — гендиректор должен сейчас выйти в прямой эфир и дико извиниться за Станковича. Я преклоняюсь перед тем, какой он игрок был, но сейчас ты тренер, ты приехал в другую страну, будь добр уважать законы той страны футбольной, в которой ты находишься. А нет — пусть собирает вещи и валит отсюда», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Станкович возглавил «Спартак» перед началом этого сезона. Ранее сербский специалист тренировал «Црвену Звезду», «Сампдорию» и венгерский «Ференцварош». После 28 туров Российской Премьер-Лиги лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар», набравший 61 очко. «Динамо» занимает четвёртое место (53 очка). «Спартак» — пятый (51 очко).