Суперкомпьютер оценил перспективы «Локомотива» в нынешнем сезоне РПЛ

Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta обновил прогноз на исход Российской Премьер-Лиги в сезоне-2024/2025 по итогам 28-го тура. В частности, искусственный интеллект оценил шансы московского «Локомотива» на итоговое место в РПЛ за два тура до конца чемпионата.

Так, шансы железнодорожников на попадание в тройку лидеров оцениваются как минимальные. Наиболее вероятным исходом для команды является шестое место. При этом москвичи уже точно не финишируют ниже шестого и выше третьего места.

Вероятность занять конкретное итоговое место в РПЛ для «Локомотива»:

первое или второе место — вероятность 0%;

третье место — вероятность 0,2%;

четвёртое место — вероятность 2,1%;

пятое место — вероятность 9,9%;

шестое место — вероятность 87,8%;

места с 7-го по 16-е — вероятность 0%.

Напомним, после 28 туров «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков. Лидирует в чемпионате страны «Краснодар» (61 очко).