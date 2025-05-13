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Суперкомпьютер оценил перспективы «Локомотива» в нынешнем сезоне РПЛ

Суперкомпьютер оценил перспективы «Локомотива» в нынешнем сезоне РПЛ
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Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta обновил прогноз на исход Российской Премьер-Лиги в сезоне-2024/2025 по итогам 28-го тура. В частности, искусственный интеллект оценил шансы московского «Локомотива» на итоговое место в РПЛ за два тура до конца чемпионата.

Так, шансы железнодорожников на попадание в тройку лидеров оцениваются как минимальные. Наиболее вероятным исходом для команды является шестое место. При этом москвичи уже точно не финишируют ниже шестого и выше третьего места.

Вероятность занять конкретное итоговое место в РПЛ для «Локомотива»:

  • первое или второе место — вероятность 0%;
  • третье место — вероятность 0,2%;
  • четвёртое место — вероятность 2,1%;
  • пятое место — вероятность 9,9%;
  • шестое место — вероятность 87,8%;
  • места с 7-го по 16-е — вероятность 0%.

Напомним, после 28 туров «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков. Лидирует в чемпионате страны «Краснодар» (61 очко).

Турнирная таблица РПЛ
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