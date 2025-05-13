Суперкомпьютер оценил перспективы «Локомотива» в нынешнем сезоне РПЛ

Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta обновил прогноз на исход Российской Премьер-Лиги в сезоне-2024/2025 по итогам 28-го тура. В частности, искусственный интеллект оценил шансы московского «Локомотива» на итоговое место в РПЛ за два тура до конца чемпионата.
Так, шансы железнодорожников на попадание в тройку лидеров оцениваются как минимальные. Наиболее вероятным исходом для команды является шестое место. При этом москвичи уже точно не финишируют ниже шестого и выше третьего места.
Вероятность занять конкретное итоговое место в РПЛ для «Локомотива»:
- первое или второе место — вероятность 0%;
- третье место — вероятность 0,2%;
- четвёртое место — вероятность 2,1%;
- пятое место — вероятность 9,9%;
- шестое место — вероятность 87,8%;
- места с 7-го по 16-е — вероятность 0%.
Напомним, после 28 туров «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков. Лидирует в чемпионате страны «Краснодар» (61 очко).