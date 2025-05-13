УЕФА объявил имена арбитров, которые обслужат финальные матчи еврокубков сезона-2024/2025

Пресс-служба УЕФА на своём официальном сайте объявила имена арбитров, который обслужат финальные матчи еврокубков сезона-2024/2025.

Финал Лиги чемпионов между «Интером» и «ПСЖ», который состоится 31 мая, обслужит бригада во главе с румынским арбитром Иштваном Ковачем. На решающую встречу Лиги Европы 21 мая между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» главным судьёй назначен немец Феликс Цвайер. На финале Лиги конференций главным арбитром будет босниец Ирфан Пельто. Игра между «Челси» и «Бетисом» состоится 28 мая.

Также сообщается, что финальный матч Лиги наций УЕФА обслужит судейская бригада во главе со швейцарцем Сандро Шерером.