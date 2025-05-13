«Быдлянская манера общения». Журавель раскритиковал Бубнова за конфликт с Талалаевым

Футбольный комментатор Тимур Журавель отреагировал на конфликт эксперта Александра Бубнова и главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева. Они вступили в словесную перепалку в прямом эфире.

«Честно говоря, в этой перепалке оба стоили друг друга. Талалаев не собирался смягчать, как это сделал недавно Пальцев, а у Бубнова манера общения в принципе быдлянская. Поэтому и получился взаимный баттл.

Но я бы обратил внимание на одно футбольное рассуждение Бубнова. Цитата: «Мусаев ошибся с составом, потому что Ленини провалил игру». Видимо, эта та самая аналитика, которую ждут многие авторы комментов. У меня у подъезда на лавочках примерно такая же после тура», — написал Журавель в своём телеграм-канале.