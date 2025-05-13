Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Быдлянская манера общения». Журавель раскритиковал Бубнова за конфликт с Талалаевым

«Быдлянская манера общения». Журавель раскритиковал Бубнова за конфликт с Талалаевым
Комментарии

Футбольный комментатор Тимур Журавель отреагировал на конфликт эксперта Александра Бубнова и главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева. Они вступили в словесную перепалку в прямом эфире.

«Честно говоря, в этой перепалке оба стоили друг друга. Талалаев не собирался смягчать, как это сделал недавно Пальцев, а у Бубнова манера общения в принципе быдлянская. Поэтому и получился взаимный баттл.

Но я бы обратил внимание на одно футбольное рассуждение Бубнова. Цитата: «Мусаев ошибся с составом, потому что Ленини провалил игру». Видимо, эта та самая аналитика, которую ждут многие авторы комментов. У меня у подъезда на лавочках примерно такая же после тура», — написал Журавель в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Андрей Талалаев вступил в перепалку с Александром Бубновым и попросил «заткнуть» его
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android