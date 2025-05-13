Радимов — о Шалимове: у него потенциала — вагон, но спасти такой «Факел» было невозможно

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о работе главного тренера «Факела» Игоря Шалимова. Российский специалист возглавляет воронежскую команду со 2 апреля 2025 года.

«Забили весной только один мяч — ну, что это такое? У Шалимова потенциала — вагон, но спасти такой «Факел» было невозможно. Он попробовал перестроить игру, но с такими мастерами против команд Премьер-Лиги это оказалось утопией. В Первой лиге мастерства меньше, и если Шалимов поставит тот футбол, который хочет, то при должном сохранении состава они, конечно же, вполне могут вернуться на следующий год», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, «Факел» официально вылетел из Российской Премьер-Лиги за два тура до конца сезона-2024/2025. Шансы на сохранение прописки воронежцы потеряли после поражения в игре с «Локомотивом» (0:1). Исход матча решил единственный гол, забитый Дмитрием Воробьёвым с передачи Сергея Пиняева. «Факел» играл в РПЛ с 2022 года, до этого в последний раз — в 2001 году.