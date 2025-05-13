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Ла Лига осудила фанатов «Барселоны» за оскорбительные кричалки в «эль класико»

Ла Лига осудила фанатов «Барселоны» за оскорбительные кричалки в «эль класико»
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Ла Лига на официальном сайте сообщила о передаче информации в Комитет по соревнованиям RFEF и в Комиссию по борьбе с насилием об оскорбительных скандированиях, прозвучавших со стороны болельщиков «Барселоны» во время матча 35-го тура Примеры с мадридским «Реалом» (4:3).

Испания — Примера . 35-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 5'     0:2 Мбаппе – 14'     1:2 Гарсия – 19'     2:2 Ямаль – 32'     3:2 Рафинья – 34'     4:2 Рафинья – 45'     4:3 Мбаппе – 70'    

Подчёркивается, что фанаты сине-гранатовых допустили ряд оскорбительных скандирований по ходу встречи. Однако через минуту после её завершения часть болельщиков «Барселоны» в течение примерно восьми секунд скандировала: «Идиоты из «Реала», приветствуйте чемпиона».

Как информирует сайт Ла Лиги, подобные скандирования квалифицируются как запрещённые и подлежащие наказанию, о чём говорит как Кодекс спортивной дисциплины RFEF, так и Законодательство о борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте.

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