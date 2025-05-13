Защитник «Ювентуса» Пьер Калюлю дисквалифицирован до конца сезона

Центральный защитник «Ювентуса» Пьер Калюлю получил двухматчевую дисквалификацию за удаление в игре 36-го тура итальянской Серии А с «Лацио» (1:1). Француз получил прямую красную карточку за неспортивное поведение на 60-й минуте встречи.

Таким образом, «Ювентус» остался без Пьера Калюлю до конца сезона. Дисквалификация защитника распространится на матч 37-го тура Серии А с «Удинезе» и финального, 38-го тура, — с «Венецией».

Напомним, Пьер Калюлю выступает в составе туринского клуба на правах аренды из «Милана». В текущем сезоне на его счету 39 матчей и один забитый мяч во всех турнирах. «Ювентус» за два тура до финиша чемпионата занимает в турнирной таблице четвёртое место с 64 очками.