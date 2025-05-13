Хёйсен хочет перейти в «Реал» — Marca

Центральный защитник «Борнмута» и сборной Испании Дин Хёйсен желает продолжить карьеру в мадридском «Реале». Об этом сообщает Marca.

Элитные клубы английской Премьер-лиги контактировали с отцом футболиста относительно возможного трансфера, но сам игрок отказал командам из АПЛ ради перехода в стан «Королевского клуба». Стоимость отступных за исполнителя составляет € 58 млн, данная сумма может быть выплачена тремя траншами.

По слухам, «сливочные» всерьёз изучают возможность трансфера, в клубе допускают, что Хёйсен может стать усилением обороны команды в контексте долгосрочной перспективы.

В нынешнем сезоне Хёйсен принял участие в 34 матчах клубного сезона, забил три гола и отдал одну голевую передачу.