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Игрок сборной России Лангович: Нигерия не прям топ-топ соперник

Игрок сборной России Лангович: Нигерия не прям топ-топ соперник
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Защитник сборной России и «Ростова» Андрей Лангович поделился мнением о грядущем товарищеском матче с нигерийской национальной командой, который состоится 6 июня. 10 июня команда Валерия Карпина встретится со сборной Беларуси.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 13:00 МСК
Россия
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Надеюсь увидеться с Карпиным в сборной России, на матчах с Нигерией и с Беларусью. Дай бог, вызовут в сборную. Постараюсь всё сделать для этого, буду выкладываться на максимум.

Соперники? Нигерия не прям топ-топ, если сравнивать со сборными-грандами, но знаю, что там есть футболисты очень высокого уровня, очень квалифицированные, которые играют в топ-5 лигах. В нашей ситуации это очень хороший соперник для нас», — приводит слова Ланговича Legalbet.

В нынешнем сезоне Лангович принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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