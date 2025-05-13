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«Байер» проявляет интерес к нападающему «Барселоны» — Sport.es

«Байер» проявляет интерес к нападающему «Барселоны» — Sport.es
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«Байер» внимательно следит за 23-летним нападающим «Барселоны» Пау Виктором. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонский клуб готов отпустить испанского футболиста. Кроме того, в нынешнем сезоне сине-гранатовые испытывали трудности с регистрацией Виктора наряду с регистрацией полузащитника Дани Ольмо. Решение по будущему 23-летнего форварда будет принято по окончании сезона.

В нынешнем сезоне Виктор принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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