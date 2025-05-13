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Экс-игрок «Челси» Малуда назвал два клуба, в которых Нкунку мог бы прогрессировать

Экс-игрок «Челси» Малуда назвал два клуба, в которых Нкунку мог бы прогрессировать
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Бывший полузащитник «Челси» и сборной Франции Флоран Малуда рассказал, в каких клубах хотел бы видеть своего соотечественника Кристофера Нкунку, если он покинет лондонскую команду.

«Арсенал» или мюнхенская «Бавария» были бы подходящим местом для него, но я не уверен, что ему следует покидать «Челси». Лично мне он нравится как игрок, как личность. Я бы хотел, чтобы он продолжил сражаться за место в составе. Думаю, дело скорее в психологическом аспекте, над которым ему нужно немного поработать, как Джейдону Санчо.

Он привык к Бундеслиге, но в «Баварии» тоже была бы конкуренция. Так что, на мой взгляд, ему есть в чём совершенствоваться. Мюнхенская «Бавария» или «Арсенал» были бы хорошими вариантами для него, чтобы продолжать прогрессировать и, что самое важное, готовиться к чемпионату мира, который состоится в следующем году», — приводит слова Малуда издание Racing Tipster:

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