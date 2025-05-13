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Стало известно, какую зарплату Дьёкереш может получить в «Арсенале» — A Bola

Стало известно, какую зарплату Дьёкереш может получить в «Арсенале» — A Bola
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Лондонский «Арсенал» надеется подписать нападающего лиссабонского «Спортинга» Виктора Дьёкереша, ради этого «канониры» готовы платить игроку £ 7 млн за сезон. Об этом сообщает A Bola.

«Канониры» понимают, что на футболиста претендуют и другие серьёзные коллективы, щедрое зарплатное предложение, по мнению лондонцев, может убедить футболиста сборной Швеции пополнить состав их коллектива.

В качестве альтернативного варианта усиления команды «Арсенал» видит форварда «Ньюкасл Юнайтед» Александера Исака, но «канониры» осознают, что данный трансфер стал бы слишком дорогим.

На данный момент предметных переговоров со «Спортингом» не было, португальский коллектив сосредоточен на победе в национальном чемпионате и в Кубке.

В 50 матчах нынешнего клубного сезона Дьёкереш забил 52 гола и отдал 13 голевых передач.

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