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Стали известны даты проведения стыковых матчей за право участия в РПЛ

Стали известны даты проведения стыковых матчей за право участия в РПЛ
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Переходные матчи за право сыграть в следующем сезоне чемпионата России запланированы на 28 и 31 мая. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) на официальном сайте.

Подчёркивается, что жеребьёвка переходных матчей между клубами РПЛ и Мелбет Первой лиги нынешнего сезона пройдёт 14 мая в 12:00 мск. Благодаря ей будет определена лига, клубы которой станут хозяевами поля в первых матчах.

Напомним, из РПЛ в переходных матчах примут участие клубы, занявшие по итогам сезона 13-е и 14-е места соответственно. Они встретятся с командами, расположившимися на третьей и четвёртой строчках соответственно в Первой лиге.

Турнирная таблица РПЛ
Турнирная таблица Первой лиги
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