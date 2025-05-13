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Стала известна позиция Анчелотти по будущему Неймара и Каземиро в сборной Бразилии

Стала известна позиция Анчелотти по будущему Неймара и Каземиро в сборной Бразилии
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Новый главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти связался с 33-летним нападающим «Сантоса» Неймаром и 33-летним опорным полузащитником «Манчестер Юнайтед» Каземиро с целью обсудить их будущее в национальной команде. Об этом сообщает Ge.Globo.

По информации источника, итальянский специалист сообщил Неймару, что он будет очень важен для сборной Бразилии на чемпионате мира 2026 года. Также Анчелотти сказал Каземиро о желании его возвращения в бразильскую национальную команду.

Последний раз Неймар выступал в составе сборной Бразилии осенью 2023 года. В свою очередь, Каземиро последний раз играл за пентакампеонов также осенью 2023 года.

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