Сын Криштиану Роналду дебютировал в составе юношеской сборной Португалии

Криштиану Роналду-младший, 14-летний сын экс-форварда мадридского «Реала» Криштиану Роналду, дебютировал в составе сборной Португалии до 15 лет. Команда встречалась со сверстниками из Японии на международном турнире в Хорватии. Игра завершилась победой португальцев со счётом 4:1.

Сын капитана основной сборной Португалии появился на поле по ходу встречи, выйдя на замену на 54-й минуте. Эта игра стала дебютной для 14-летнего спортсмена. На клубном уровне Роналду-младший защищает цвета саудовского «Аль-Насра».

В следующем матче в рамках международного турнира юношеская сборная Португалии встретится с командой Греции. Игра пройдёт в среду, 14 мая.