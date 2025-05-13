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«Лидс Юнайтед» нашёл возможную замену Фарке на посту главного тренера — Bold

«Лидс Юнайтед» нашёл возможную замену Фарке на посту главного тренера — Bold
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«Лидс» планирует пригласить наставника немецкого «Майнца» Бо Хенриксена на пост главного тренера команды. Об этом сообщает Bold.

На данный момент «павлинами» руководит Даниэль Фарке, который по итогам сезона-2024/2025 досрочно вывел команду в АПЛ, выиграв Чемпионшип. В английском клубе считают, что коллективу может потребоваться другой специалист для эффективного выступления в ближайшем розыгрыше высшего дивизиона английского первенства.

Сообщается, что «Лидс» уже контактирует с датчанином, тот отказался комментировать обсуждаемые условия потенциального сотрудничества.

За один тур до конца нынешнего розыгрыша Бундеслиги «Майнц» идёт на шестом месте (51 очко).

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