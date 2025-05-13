«Сити» сделал предложение «Байеру» в попытке перехватить Вирца у «Баварии» — Фальк

«Манчестер Сити» намерен сорвать потенциальный переход атакующего полузащитника Флориана Вирца из «Байера» в «Баварию», в связи с чем сделал конкретное предложение леверкузенскому клубу по 22-летнему футболисту. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «горожане» хотят, чтобы Вирц отказался от данных «Баварии» обязательств о переходе. Главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола видит в 22-летнем хавбеке замену для полузащитника Кевина Де Брёйне, который покинет клуб по окончании сезона.

В нынешнем сезоне Вирц принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: