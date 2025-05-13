Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, почему «Черноморец» не заявлял стадион в Новороссийске для участия в РПЛ

Стало известно, почему «Черноморец» не заявлял стадион в Новороссийске для участия в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Новороссийский «Черноморец» не сможет принимать соперников в родном городе в ближайшее время в случае выхода в РПЛ. Клуб даже не стал подавать заявку на лицензирование местного стадиона «Центральный» для участия в Премьер-Лиге в силу его несоответствия требованиям сертификации арен в РПЛ, сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

«Стадион «Черноморца» морально устарел. Чтобы он соответствовал всем стандартам, необходимы большие капиталовложения. Самые затратные — это безопасность. Установка оборудования для работы «Паспорта болельщика» требует не только закупки камер с распознаванием лиц, как некоторые думают, но и — в случае с Новороссийском — реконструкции входных групп, доработки всего периметра стадиона под соответствие всем нормам безопасности.

Другой важный вопрос — освещение, потому что картинка в РПЛ требует принципиально иного качества освещения поля. В Новороссийске с этим достаточно большая проблема, в текущем сезоне ФНЛ даже приходилось ставить некоторые матчи на дневное время, так как на одной из игр освещение не выдержало и просто погасло.

И это только часть проблем. За столь короткое время, которое остаëтся до старта нового сезона, привести стадион в порядок вряд ли представляется возможным. Сколько всё это стоит? Клубы, которые выходили в РПЛ в последние время и занимались этим вопросом, потратили на модернизацию своих стадионов сотни миллионов рублей», — сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Материалы по теме
Эксклюзив
В «Черноморце» рассказали о переговорах со стадионом «Фишт» в случае выхода в РПЛ

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android