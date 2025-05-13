Стало известно, почему «Черноморец» не заявлял стадион в Новороссийске для участия в РПЛ

Новороссийский «Черноморец» не сможет принимать соперников в родном городе в ближайшее время в случае выхода в РПЛ. Клуб даже не стал подавать заявку на лицензирование местного стадиона «Центральный» для участия в Премьер-Лиге в силу его несоответствия требованиям сертификации арен в РПЛ, сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

«Стадион «Черноморца» морально устарел. Чтобы он соответствовал всем стандартам, необходимы большие капиталовложения. Самые затратные — это безопасность. Установка оборудования для работы «Паспорта болельщика» требует не только закупки камер с распознаванием лиц, как некоторые думают, но и — в случае с Новороссийском — реконструкции входных групп, доработки всего периметра стадиона под соответствие всем нормам безопасности.

Другой важный вопрос — освещение, потому что картинка в РПЛ требует принципиально иного качества освещения поля. В Новороссийске с этим достаточно большая проблема, в текущем сезоне ФНЛ даже приходилось ставить некоторые матчи на дневное время, так как на одной из игр освещение не выдержало и просто погасло.

И это только часть проблем. За столь короткое время, которое остаëтся до старта нового сезона, привести стадион в порядок вряд ли представляется возможным. Сколько всё это стоит? Клубы, которые выходили в РПЛ в последние время и занимались этим вопросом, потратили на модернизацию своих стадионов сотни миллионов рублей», — сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

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