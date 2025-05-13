Криштиану Роналду обратился к сыну после его дебюта в сборной Португалии U15

Бывший нападающий «Реала» Криштиану Роналду, выступающий в составе саудовского «Аль-Насра», отреагировал на дебют своего сына Криштиану Роналду-младшего в составе юношеской сборной Португалии. Команда встречалась со сверстниками из Японии на международном турнире в Хорватии. Игра завершилась победой португальцев со счётом 4:1.

«Поздравляю с дебютом за сборную Португалии, сын. Очень горжусь тобой!» — написал Роналду в своём аккаунте в X (ранее Twitter).

Сын капитана основной сборной Португалии появился на поле по ходу встречи, выйдя на замену на 54-й минуте. Эта игра стала дебютной для 14-летнего спортсмена. На клубном уровне Роналду-младший защищает цвета молодёжной команды «Аль-Насра».