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Де Брёйне был предложен «Реалу», игрок готов к понижению зарплаты на 50% — Defensa Central

Де Брёйне был предложен «Реалу», игрок готов к понижению зарплаты на 50% — Defensa Central
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Кандидатура 33-летнего полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне была предложена мадридскому «Реалу». Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, агенты бельгийского футболиста знают о потребности «сливочных» в игроке центра поля после того, как Тони Кроос завершил карьеру. Подчёркивается, что Де Брёйне хочет играть за «Реал» и готов пойти на двукратное понижение заработной платы. На текущий момент оклад хавбека в «Манчестер Сити» составляет около € 16 млн, в то время как в испанском гранде он готов получать € 7-8 млн.

В «Реале» встретили данное предложение с уважением, однако считают, что лучшие футбольные годы 33-летнего полузащитника уже позади.

Де Брёйне покинет «Манчестер Сити» по окончании нынешнего сезона, в котором он принял участие в 37 матчах во всех турнирах, где забил шесть голов и сделал восемь результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 27 млн.

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