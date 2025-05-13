В «Крыльях» отреагировали на слухи о проблемах клуба с прохождением лицензирования

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев прокомментировал слухи о том, что у самарской команды возникли проблемы с получением лицензии РФС-1, которая позволяет клубам заявиться на сезон.

«Клуб проходит процедуру лицензирования, подготовили все документы, которые будут рассмотрены на комиссии РФС в ближайшее время. Давайте не делать преждевременных выводов, тем более — негативных», — сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее издание Metaratings сообщало, что у трёх клубов Российской Премьер-Лиги возникли трудности с прохождением лицензирования. По данным источника, помимо «Крыльев Советов», с проблемами столкнулись «Химки» и «Ростов».