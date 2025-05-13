Женская команда «Эвертона» будет играть на «Гудисон Парк»

Женская команда «Эвертона» со следующего сезона будет играть домашние матчи на стадионе «Гудисон Парк». Об этом сообщает официальный сайт «ирисок».

Мужская команда «Эвертона» покидает данную арену, со следующего сезона она будет выступать на новом стадионе. «Гудисон Парк» останется во владении клуба, туда перейдёт женская команда, игравшая на «Уолтон Холл Парк» с 2020 года. Отмечается, что летом клуб проведёт точечную реконструкцию арены. Команды академии «Эвертона» также будут принимать соперников на данном стадионе.

«Гудисон Парк» был построен в 1892 году, в 1966-м стадион принял пять матчей чемпионата мира.