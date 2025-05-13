Экс-тренер «Спартака» Абаскаль возглавит клуб из чемпионата Мексики — Мерло

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в скором времени возглавит мексиканский «Атлетико Сан Луис». Об этом сообщает журналист Сезар Луис Мерло.

По информации источника, стороны достигли устного соглашения, что испанский специалист подпишет контракт с мексиканским клубом, рассчитанный до июня 2026 года с возможностью продления ещё на год.

Напомним, последним местом работы Абаскаля была испанская «Гранада», которую он возглавлял с июля по сентябрь 2024 года. 36-летний специалист занимал должность главного тренера «Спартака» с 2022 по 2024 год. За этот период под его руководством красно-белые провели 74 матча во всех турнирах, в которых 36 раз победили, 15 раз сыграли вничью и 23 раза потерпели поражение.

Как появился «Спартак»: